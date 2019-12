Après son ballon d’or…Messi parle de Cristiano Ronaldo

Grâce à son sacre ce lundi, la Pulga est redevenu le joueur le plus titré de l’histoire du Ballon d’Or. Et cela le rend heureux.

Ce lundi, Lionel Messi a reçu son sixième Ballon d’Or au théâtre du Châtelet à Paris, ce qui constitue un record. Il a attendu 4 ans avant de regagner ce trophée et pendant ce temps-là, Cristiano Ronaldo l’avait rejoint, avec 5 prix au compteur. Une situation qui n’avait pas rendu l’Argentin heureux. Dans un entretien accordé à France Football, le joueur du FC Barcelone a évoqué son bonheur de redevenir le seul joueur comptant le plus de titres au Ballon d’Or : « D’un côté, j’appréciais d’en avoir cinq et d’être le seul dans ce cas-là. Quand Cristiano a égalisé, je dois reconnaître que ça m’a fait un peu mal, je n’étais plus du tout au sommet. Mais c’était logique, même si c’était bien quand j’étais tout seul à 5. » Voilà qui est dit..

« Ce duel va se poursuivre »

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont au sommet du football mondial depuis plus de 10 ans. Et pour l’Argentin, cette concurrence ne va pas s’arrêter de sitôt : « Ce duel va se poursuivre jusqu’à la fin de nos carrières respectives, comme ç’a été le cas depuis le début. On est en concurrence et on traite d’égal à égal depuis dix ans. Je ne suis pas certain qu’on se rende compte que c’est quelque chose d’extraordinaire, qui restera dans l’histoire. Deux joueurs de ce calibre et qui sont en concurrence depuis tant d’années, ça n’est pas banal »