Arrestation des membres de «Noo Lank» : Babacar Diop exige leur libération…

Les Forces démocratiques du Sénégal dénoncent l’arrestation de 15 membres du Collectif «Noo Lank», samedi dernier qui effectuaient une visite de proximité pour sensibiliser les Sénégalais sur la question de l’électricité.

Ce que le Secrétaire général des FDS, Babacar Diop et Cie condamnent avec la plus grande fermeté. Ils exigent leur libération sans délai et celle de leurs camarades Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr et Fallou Galass Seck, toujours «en otage» au camp pénal.

Manifestement, disent-ils, le Président Macky Sall n’a que l’instrumentalisation de la puissance publique et la mise en branle de la machine judiciaire comme réponses à opposer à nos compatriotes qui, au Sénégal et dans la diaspora, se mobilisent, de manière pacifique, pour l’annulation de la mesure de hausse injustifiée du prix de l’électricité. Pour conclure, FDS lance un appel à tous les membres de « Noo Lank » à rester soudés et mobilisés pour poursuivre la lutte.