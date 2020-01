Collège de Saldia : une fille portée disparue depuis…le 25 décembre 2019

Après la bizarre disparition de Coumba Kane Sall, 36 ans, un autre cas aussi louche s’est produit. Il s’agit du cas Sara Kakoro, qui, selon les infos en possession du journal SourceA, est portée disparue, depuis le 25 décembre 2019.

Demeurant à Dieuppeul 2 et élève en classe de Terminale au Collège Saldia, elle est créditée d’être très brillante et d’avoir toujours terminé 1ère de sa classe, dit-on. Et à qui, selon un de ses professeurs, on ne connaît aucun penchant ostentatoire ou fête tapageuse, où l’alcool coule à merveille.