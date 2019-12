Arsenal dans la dèche…Un gros trou financier

Rien ne va plus chez les Gunners. Alors que l’équipe n’est que 9e de Premier League, à 7 points de Chelsea (4e) et 24 du leader invaincu Liverpool, les dirigeants viennent d’annoncer, pour la première fois depuis plus d’une décennie, d’importantes pertes financières.

L’après-Arsène Wenger se passe très mal pour Arsenal. Echec en championnat, échec en coupe d’Europe et maintenant échec sur le plan financier, le club de Londres semble cumuler les casseroles.

Alors que l’équipe était reconnue comme un modèle du genre, capable de générer des revenus colossaux depuis les années 2000, connue pour sa gestion comptable quasi-parfaite, sans aucune perte et avec des comptes dans le vert année après année, aujourd’hui, tout est fini.

Des pertes financières et un chiffre d’affaires en baisse

Sur la saison 2018-2019, Arsenal cumule un déficit de 23,5 millions de livres (27,9M€) contre un bénéfice de 97,4 millions de livres (115,7 M€) 12 mois plus tôt, soit une chute de 143,6 millions. Cela n’était plus arrivé depuis très longtemps, cela n’était même jamais arrivé sous l’ère Wenger.

Quant au chiffre d’affaires global, il est passé de 388,6 millions de livres (461,7 M€) à 367,5 millions de livres (436,6 M€).

Comment expliquer cet effondrement spectaculaire ? Comment expliquer que le club soit passé d’un monstre financier à une bête blessée ? Le premier élément concerne les revenus issus des transferts.

C’est ce qui faisait la renommée des Gunners, capables de revendre avec plus-value ses joueurs et de générer, à chaque saison, des revenus supplémentaires, tout en s’assurant un équilibre sportif. Cela est dorénavant terminé. Les revenus issus de la vente sont passés de 122,3 millions de livres (145,3 M€) à 16,8 millions de livres (20 M€) en une seule année.

Pourtant, depuis 2013-2014, le bénéfice moyen du trading était de 34 millions de livres (40 M€). C’est un cataclysme dans l’équilibre des finances du club.

L’absence en Ligue des champions a coûté

De plus, l’absence, depuis maintenant trois saisons, en Ligue des Champions a couté beaucoup d’argent. Malgré une finale perdue, l’année dernière, en Europa League, la compétition est bien moins rémunératrice que sa prestigieuse grande sœur, et cela a altéré durablement les finances d’Arsenal.

A titre d’exemple, une simple place en C1 rapporterait au minimum 30 millions d’euros au club, en comptant uniquement la prime de participation, la prime fixe et le market-pool droits TV, quel que soit les performances. En Europa League, Arsenal, en atteignant la finale, n’a touché que 19 millions d’euros. C’est le jour et la nuit. Et malheureusement ça dure.

Un stade moins rentable

Enfin, les recettes de billetterie sont en chute libre. Alors que l’Emirates, l’enceinte d’Arsenal, était un formidable accélérateur financier, capable de générer, journée après journée, des revenus démesurés, cela semble terminé.

Le club a annoncé une perte de 30 millions de livres (35 M€) sur les recettes match entre la saison 2017-2018 et 2018-2019. Les dirigeants le justifieraient essentiellement par une baisse des abonnements VIP. Autrement dit, Arsenal ne fait plus rêver.

La solution ? Que l’équipe rebondisse sportivement. C’est le challenge offert à Fredrik Ljungberg.