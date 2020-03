Artisanat : Macky Sall tourne le dos au PSE et choisit le programme de l’ACT

Nous avons été estomaqués – et c’est peu dire – en écoutant le récent discours de Macky Sall

consacré à la place que lui et le PSE accorderaient à l’artisanat dans la construction de

l’émergence du Sénégal ; et ce pour une double raison.

1. La première est que le PSE ne traite de l’artisanat qu’en ses paragraphes 151 et 152,

et à aucun moment ne le présente comme origine de la future industrialisation du

Sénégal. Pour le PSE, l’artisanat est un secteur à renforcer mais en le laissant dans sa

dimension artisanale et dans le secteur qui est le sien : celui de l’artisanat individuel,

en particulier de l’artisanat d’art.

2. La deuxième est que le secteur de l’artisanat pris comme base du développement

industriel du Sénégal est retenu comme un des volets principaux d’une émergence

possible de l’économie par le programme de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail

(ACT) présenté par son Président le 30 septembre 2018.

Il y a donc à la fois contre-vérité et plagiat.

La contre-vérité n’est pas surprenante pour au moins deux raisons : Macky Sall ne connaît pas

le contenu du PSE ; Macky Sall ne croit pas au PSE.

1. Macky Sall ne connaît pas le contenu du PSE. Il n’en connaît ni la doctrine économique

de base ni le contenu. Le PSE est le choix d’un développement économique reposant

sur des paradigmes habituels, sorte de menu standardisé constitué par le

développement des infrastructures structurantes financées par un gonflement

déraisonnable de la dette extérieure, l’amélioration du climat des affaires et

l’investissement direct étranger (IDE) pour développer l’implantation d’industries

souvent venues de l’extérieur, et la croissance des exportations plutôt que la

substitution aux importations. Certes des secteurs importants pour le Sénégal tels

l’agriculture ou le tourisme n’ont pas été omis comme vecteurs de croissance par le

PSE. Mais pour ce type de vision du développement, l’artisanat reste un secteur qui

doit certes profiter de l’amélioration de la compétitivité globale, mais sans sortir de

son carcan de « secteur d’artisanat », fut-il dynamique et légèrement exportateur.

Nulle part dans le PSE il n’est écrit que les petites entreprises individuelles du secteur

de l’artisanat et de l’informel doivent être soutenues pour franchir le cap de la semi-

manufacture puis aller vers la manufacture et enfin constituer le futur tissu industriel

du Sénégal.

2. Macky Sall ne croit pas au PSE. Il s’en sert comme moyen de distraction et de festivités.

L’émergence est un concept qui a été affublé à des bals, des combats de lutte, toujours

galvaudé dans tous les discours de ces dames et messieurs de la République. Au final

la pseudo-réalité d’une émergence sénégalaise est présentée aux institutions de

2

Bretton Woods et à nos compatriotes sous la forme de faux taux de croissance parmi

les plus élevés du monde, construits par de statistiques fabriquées qui ne parviennent

plus à résister à l’épreuve du temps (voir les exemples des productions agricoles, celles

du riz et de l’arachide en particulier) et à la réalité d’un ajustement structurel.

C’est parce qu’il ne croit pas au PSE que Macky Sall a fait des choix forts (parce que

déterminants dans un futur économique) qui sont à contre sens de la direction

proposée par le PSE. Nous citerons à titre d’exemple d’investissements publics

contraires à ceux prévus dans le PSE le TER (qui n’est pas un projet du PSE) à la place

de la réhabilitation ferroviaire avant 2017 (paragraphe 408 du PSE). Rappelons celui de

l’électricité dont le caractère fondamental comme moyen d’améliorer la compétitivité

dans tous les secteurs de l’économie sénégalaise le fait retenir par le PSE comme

élément VITAL de l’entrée en émergence, et dont le prix a été par contre augmenté au

lieu d’être baissé (comme prévu au paragraphe 389 du PSE).

Le plagiat est patent. Il est la conséquence d’un leadership en manque d’intelligence. Il est

signe également d’une forte propension à frauder, tricher et tromper. S’approprier les idées

d’autrui et a fortiori d’un adversaire politique sans le citer, est inadmissible au plan de

l’éthique.

Le cœur du programme de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a été présenté par

son Président lors du congrès extraordinaire du 30 septembre 2018. Ce discours a été publié

sous forme d’un fascicule dont le titre est « Reconstruire le Sénégal ». Nous nous

contenterons de citer quelques lignes de son contenu comme preuve du plagiat:

« …Mais vous n’ignorez point que l’échec du développement économique du Sénégal ne

réserve pas la pauvreté aux seules zones rurales. Elle est également très présente dans les

zones urbaines et semi-urbaines où elle sera combattue par la création d’activités et d’emplois.

Elle le sera par notre conception de l’émergence que nous ne faisons pas reposer sur une

logique de grands projets ayant le défaut d’être gourmands en ressources budgétaires et

d’emprunt d’une part, et aussi celui de privilégier leur réalisation par des entreprises

étrangères d’autre part.

Nous construirons l’émergence du Sénégal autour d’une transformation de la structure de son

économie, en faisant évoluer son artisanat vers la semi-manufacture, puis la manufacture

enfin l’industrie…

Les secteurs devant accueillir la croissance sont identifiés comme ceux déjà fortement

utilisateurs de main d’œuvre, capables de productions de qualité, renfermant des processus de

formation par l’apprentissage et susceptibles de renforcement.

L’émergence passe par une transformation structurelle d’une économie.

Elle est celle du constat de son évolution vers une économie de manufacture, de production de

biens et services contenant davantage de valeur ajoutée pour couvrir des besoins nationaux et

alimenter des exportations.

Le Sénégal n’est pas encore entré dans ce processus vertueux de son économie qui seul peut

être à l’origine de son réel développement économique et social…

3

Le Sénégal dispose pourtant d’un artisanat ancien et de qualité en mesure d’évoluer vers la

semi-manufacture puis la manufacture. Il s’agit en particulier des métiers de la métallurgie,

d’orfèvrerie, du bois, de la cordonnerie, de la confection, de la mécanique, de la transformation

des céréales locales. Le meilleur indicateur du dynamisme de l’artisanat sénégalais est sa

capacité à exporter ses compétences hors du territoire national.

L’artisanat est en outre le principal pourvoyeur d’emplois au Sénégal.

Il ne parvient cependant pas à organiser sa mutation vers un niveau de production qui serait

synonyme d’entrée dans la semi manufacture ou dans l’industrie. Cela est la conséquence d’un

manque de vision des gouvernants, qui réduisent l’artisanat à une production de pièces d’art

pour touristes, alors qu’il est la principale force de production de notre pays. L’artisanat n’est

pas soutenu. Les gouvernants ont par contre fait le choix et l’erreur de s’enfermer dans une

logique de grands projets satisfaisant leurs égos et propices à favoriser la corruption… »

Suivent des mesures et propositions spécifiques à plusieurs secteurs de l’artisanat sénégalais,

élaborées en relation étroite avec les corps de métier concernés.

C’est donc bien dans ce discours du 30 septembre 2018 et dans le document « Reconstruire le

Sénégal » que Macky Sall est allé chercher sa soudaine inspiration en faveur de l’artisanat du

Sénégal en la présentant comme déclinée dans le PSE, ce qui est totalement faux.

L’ACT regrette par contre que le plagiat par Macky Sall ne se soit pas étendu à la première

partie des références citées :

« Nous redonnerons à la parole politique le respect qu’elle doit susciter lorsqu’elle s’exprime

sous la forme d’un programme de parti ou de coalition de partis ; lorsqu’elle est propos d’un

leader politique dépositaire de la confiance des membres de son parti ou de la coalition qui le

soutient. »

« …l’Histoire nous enseigne que la paix sociale craint les espoirs déçus. C’est pourquoi nous

avons pris l’engagement de ne créer l’espoir dont notre peuple a grand besoin que par un

discours de vérité. Et la vérité en politique est d’abord dans le parler vrai consistant à ne dire

que le possible ; elle est ensuite dans le respect des engagements pris. A l’opposé, le mensonge

et la trahison commencent avec le reniement d’engagements rendus publics sur la base

desquels le citoyen vous avait attribué le bénéfice de son vote. »

Que ne s’inspire-t-il de ces lignes de rupture….

L’ACT est heureuse et fière que son programme soit plagié. Mais qu’il le soit dans son

entièreté, et qu’il donne lieu à de véritables mises en œuvre plutôt qu’à de nouveaux

bavardages relevant de la politique politicienne et de circonstance.

Dakar le 9 mars 2020

Le Cercle des Cadres de l’ACT