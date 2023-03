Assises Nationales de l’Entreprenariat Féminin et de l’Autonomisation des Femmes : Enjeux et Perspectives

Assises Nationales de l’Entreprenariat Féminin et de l’Autonomisation des Femmes/Journée Mondiale de la Femme : Enjeux et Perspectives. (Partie 1)

Source de référence : Le Saint Coran : FEMMES, II/221, 223, 228, 234, 235, 240 ; III/195 ; IV/1, 25, 32, 34, 36, 98, 99, 124, 127 à 129 ; VI/151 ; IX/72 ; XIII/23 ; XVI/57 à 59, 97 ; XVII/23 ; 24 ; XXIII/6 ; XXIV/31, 32, 33, 60 ; XXIX/8 ; XXX/21 ; XXXI/14 ; XXXIII/4,51,55,127 ; XXXVI/55 ; XLIII/16, à 18, 69, 70 ; XLVI/15,16 ; XLVII/19 ; XLVIII/6 ; LVII/18 ; LVIII/1, 2 ; LXIV/14 ; LXVI/10 à 12 ; LXX/30 ; LXXV/39 ; LXXXI/1 à 3, 8, 9, 14.

Mise à Niveau : Le Saint Coran dans beaucoup de sourates et versets illustre le fameux statut ou le profil de la femme. Il en est de même que leur comportement au sujet de sa conduite sociétale. Dans des circonstances précises, des femmes précisément, ont démontré leur talent dans le respect de la bonne gouvernance, de la démocratie, du règne de la stabilité et encore de la restauration de la paix. Et d’ausculter leur rôle de femme au foyer. Des questions liées à l’éthique dans la gestion des affaires de la cité ont trouvé des réponses adéquates par leur ruse, expérience et expertise cumulées à la confiance propre. D’autres ont étalé leur conduite de bonnes mœurs. Dans un autre registre, parmi elles une poignée ont fait étalage de bonnes critères d’embauche par un raisonnement juste. S’agissant du bon recrutement et de recommandation de talent ou choix de personne apte à remplir la tâche à confier. Certaines vertueuses ont montré leur aptitude à la bonne tenue tant vestimentaire que morale. Quelques unes ont préféré suivre la voie droite aux dépens du luxe mondain. Ces dernières ont prié pour leur salut éternel.

Dans un autre sillage, quelques rares ont péché lamentablement à leurs dépens. Chez nous au Sénégal, des femmes «Soxna» ont arboré le flambeau de l’expression d’un Leadership Féminin confirmé dans l’entreprenariat féminin. Les caractéristiques et principes d’un leadership féminin en entreprenariat féminin sont leurs principes de valeur de même que la forme complète dévoilée dans l’égalité des chances. Le sillage commun de cette catégorie bien que vulnérable aux chocs est une marque d’autonomisation partant de leur savoir être et de savoir faire. Le contexte mondial si particulier interpelle et milite en faveur de l’apport multidimensionnel de nos femmes par un style de type nouveau. Heureusement que nos femmes sont reconnues comme les piliers et les stabilisatrices du foyer familial. Leur apport de toute nature est bénéfique pour l’économie nationale. Elles sont de surcroit indispensables pour la société entière et à tous les niveaux. Des études sur le terrain prouvent cette véracité est sans commune mesure juste.

Les enjeux du thème de ces Assises, sont dignes d’intérêt national. L’apport est pédagogique et instructif. Que faire de la déclaration finale résultante de l’issue de ces Assises doit être la priorité managériale. Un suivi efficient au bénéfice des parties prenantes doit se présenter comme une demande. Les attentes et les perspectives peuvent porter des fruits positifs. Les principaux acteurs, actrices et/ou bénéficiaires doivent recueillir la moisson de cette rencontre bien appropriée au contexte. Il ressort la justesse d’un monde où il fait bon de vivre dans l’égalité des chances. En ligne de mire l’entreprenariat féminin. La voie stratégique est l’incorporation de toutes les parties prenantes de cette rencontre dans le défi de partager l’après Assises nationales. Les autorités ayant pris place au premier rang sont interpelées. A juste raison, car c’est sous son haut patronage d’éminentes références professionnelles, que se tiennent telles assises bien appropriées. Il reste que le premier pas à poser revient aux initiateurs. Ce sont les autorités étatiques, des organisations et associations présentes et disposées à l’appropriation du sillage de l’issue du contenu des dites Assises. Et surtout le doigté managérial qui a relevé la solennité des débats sous l’attention du Président de la République et autres ministères confiés.

Eléments d’Appréciation : Au sujet de la femme, de nos jours de nouveaux termes façonnés par une Ecole de pensée Managériale d’obédience Genre occupent les débats et se positionnent au premier rang pour les questions et réponses auxquelles s’adresse la femme dans le développement durable. Convenons en, cette vision est véhiculée dans les hautes sphères internationales qui sont à l’aise sur leur position irréversible : Entreprenariat Féminin et son corollaire autonomisation des femmes. Ce qui justifie l’ampleur de ces assises dans une dimension mondiale. Le mouvement féministe est en plein essor. Il est renforcé par l’ONU. Cette tournure dans ces enjeux et perspectives a aidé à donner de l’ampleur de la célébration de cette Journée Internationale de la Femme. Elle demeure le point de ralliement des efforts coordonnés, déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et économique du Sénégal. Le but est de réfléchir sur les conditions des Femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes.

Les associations de femmes de style nouveau, ne sauraient exprimer voire mesurer le degré d’enthousiasme voire motivation les ayant envahies dès l’annonce des Assises Nationales de l’Entreprenariat Féminin et de l’Autonomisation des Femmes précédant d’un jour la Journée Internationale de la Femme. L’invite est à la fois de haute teneur partant du choix intellectuel du thème et la position des parties prenantes présentes. Les retombées devraient circonscrire les atteintes de la priorité 5 dans la liste des 17 Objectifs de Développement Durable Horizon 2030. A ce propos, le titre des cibles et la description sont largement étalés : Lutte contre les discriminations- Violences et exploitation- Mariage forcé et mutilations- Promotion et partage des travaux domestiques- Participation et accès aux postes de direction- Santé sexuelle et procréation- Droit et accès aux ressources- Technologies et Autonomisation- Politiques d’égalité.

A suivre.

Serigne Saliou Fall, Personne Ressource de la Cellule Réflexion et Stratégie de l’Association Femme Genre.