Assouplissement des mesures : Soumaila Manga appelle les sénégalais à la maturité

MAINTENANT QUE NOUS AVONS RÉCLAMÉ ET OBTENU LE RELÂCHEMENT DES MESURES ANTI-COVID-19, FAISONS MONTRE DE MATURITÉ

Nombreux étaient ceux qui mouftaient contre les mesures excessives qui avaient été prises pour endiguer la propagation du « Covid-Sénégal ». C’est parce que simplement la crise sanitaire, celles sociale et économique qui ont suivi commençaient à devenir intenables. Il fallait alors faire le choix et vite.

Le 26 avril déjà, dans un post Facebook sur notre page, nous alertions en ces termes : « Tâchons à ce que la « Corona faim » engendrée par la « Corona violence » ne conduise pas aux « Corona émeutes » au Sénégal ».

Aujourd’hui, d’aucuns disent que le président de la République a écouté son peuple quand on voit le relâchement qui a suivi son discours. D’autres parlent d’abandon, de démission ou de fuite en avant. Cela n’est qu’une vue de l’esprit et nous devons nous détromper.

Malgré tout ce que l’on peut lui reprocher, le président sait que l’état actuel du pays est trop sérieux. Il n’est pas aussi « irresponsable » pour nous mettre devant nos responsabilités dans cette situation de crise. Il n’est non plus dans une logique d’angélisme, loin de là. Il est toujours dans son jeu politicien et jouera certes sur deux tableaux.

Soit, ça réussit suite au relâchement des mesures et il récoltera les dividendes politiques, d’où sa « Corona victoire ». Soit, ça s’empire et il aura toujours le dernier mot.

Dans le premier cas, ou bien les projections à sa disposition montrent une baisse tendancielle de cas contaminés dans les prochains jours et il faussera tous les pronostics de ces derniers jours. Ou bien les chiffres communiqués jusque-là par les services de santé sont exagérés comme le laissent croire les Sénégalais (30.842 testés par l’IPD et l’IRESSEF, 2189 cas déclarés positifs et 23 décès à ce jour) ; il suffira donc de fournir les chiffres réels pour donner du crédit à ce relâchement. D’ailleurs, les chiffres de ces derniers jours montrent une baisse : 177 cas au 11 mai, jour du discours, 109 cas le lendemain, 110 cas le surlendemain et 84 cas aujourd’hui.

Dans le second cas, nous pourrions assister au durcissement de ces mêmes mesures qui étaient devenues injustifiées et impopulaires. À ce moment, sa loi d’habilitation, le couvre-feu et l’état d’urgence pourront encore avoir du sens. Il se pourrait même que nous connaissions leur nouvelle prorogation.

Quoi qu’il en soit, nous devons faire preuve de maturité pour ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu. On ne cesse de dire que les Sénégalais ne respectent pas les mesures barrières ou encore la distanciation sociale, qu’ils sont indisciplinés.

Aujourd’hui que le relâchement est effectif et que nous espérons un redémarrage des activités économiques, nous devons éviter de donner raison à ceux qui ne se soucient que de leurs intérêts égoïstes à savoir ceux qui militent encore pour le statu quo sanitaire.

Comment peut-on encore justifier ces mesures alors étouffantes ? Que dire de ces sorties qui se succèdent pour nous apeurer ? À ce stade où nous sommes, il faut plutôt penser à montrer la voie aux Sénégalais qui avaient été laissés à eux-mêmes.

Nous sommes d’avis que Macky-président n’a pas pris la bonne décision et n’en a jamais pris d’ailleurs. Mais, évitons de lui donner l’occasion de corser davantage les mesures surtout quand on sait que le FORCE-COVID-19 avec ses 1.000 milliards n’est encore qu’à l’étape de la tympanisation.

Il faut que ceux qui ont voix au chapitre, ceux qui sont écoutés, tiennent un discours responsable. Ils doivent savoir que les maux dont souffrent les Sénégalais leur incombent au premier chef, au même titre que le président de la République.

Que nous autres Sénégalais, nous les Sénégalais d’en bas, chacun de nous, sachions que nos vies nous appartiennent exclusivement et que personne ne doit la protéger ou la préserver à notre place. Donc, n’attendons pas que les mesures barrières ou la distanciation sociale nous soient imposées. Appliquons-les à la fois individuellement et collectivement !

Soumaila MANGA, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre du Mouvement JUSCA

Candidat à la mairie de Ziguinchor