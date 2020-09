Attaque contre Amadou Bâ : Mamadou Babou s’érige en bouclier

Ma part de loyauté…

Pourquoi toutes ces accusations tous azimuts sur un honnête citoyen ?

La traîtrise a des marques et signes indélébiles propres à certains individus parmi lesquels la jalousie , l’envie et le mensonge.

Cette théorie observée dans la pratique politicienne, a été davantage confirmée par des Politicards de l’acabit de mythomanes en quête d’un nouveau blason redore.

Vouloir coûte que coûte jeter l’opprobre ou l’anathème sur un honnête citoyen respectable et respecté semble être disproportionné et non conventionnel par rapport à la mouvance partagée et au travail effectué dans ses missions dévolues.

Quoi que l’on cherche en Amadou BA, on trouvera toujours une personne correcte, une personnalité forte et un personnage travailleur.

Combien de fois à t-on dit, redit ou médit sur Amadou BA ? Soit pour le taxer de complotiste , soit pour lui prêter des actions louches ou soit pour l’accuser d’être très ambitieux voire d’avoir des ambitions présidentielles…

Ce jeu de ping pong amère aux allures d’un acharnement n’a que trop duré.

S’il devait même y avoir d’attaques, ces dernières ne devraient pas en toute logique venir de sa propre mouvance mais ces réactions au vitriol ne sauraient en aucun cas ébranler Amadou BA pour qui son courage solide et sa foi intarissable ne sont plus à prouver.

Le plus insipide dans cette affaire, c’est que le soubassement n’est rien que des chantages insatisfaits…

La coupe est maintenant pleine et l’heure n’est pas aux querelles des fantaisistes. Amadou BA connu pour sa courtoisie et sa mesure par tous les honnêtes citoyens y compris de ses adversaires, ne sera pas jeté au pilori sous l’argument simpliste d’avoir été « ambitieux «

Basta ! Basta ! Basta !

Finie la récréation et les attaques non fondées !

Mamadou Babou dit Baye Touré Babou

Président de LAMPE.Sn