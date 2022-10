Attaque contre la Douane : Les «ennemis» du Sénégal démasqués

Tentative de discréditer les tenants de l’économie: Le modus operandi des “ennemis” du Sénégal

S’attaquer à des dignes fils du pays qui se donnent corps et âme pour leur pays est devenu monnaie courante au Sénégal, surtout depuis l’entrée en politique d’un certain leader. La pratique de ces personnes malintentionnées guidées par des forces obscures tapies dans l’ombre consiste à s’en prendre aux piliers de l’économie dans le seul but de les discréditer aux yeux des sénégalaisAprès les guides et chefs religieux, ils s’en prennent aujourd’hui à l’une des institutions les plus importantes du Sénégal compte tenu du rôle aussi important qu’il joue : La douane.

En effet, depuis un moment, des personnes encagoulées dont l’intention est de nuire s’attaquent sans cesse, via les réseaux sociaux, l’Administration des Douanes et, plus précisément, au colonel Babacar Mbaye et d’autres colonels qui sont sous la coupole du DGD Abdourahmane Dieye dont l’unique tord est de résister à leur chantage.

Avant tout, nous tenons à rappeler qu’il est coutume qu’à chaque fois que des affectations sont en cours, beaucoup de frustrés ou non compétents se déversent pour de multiples calomnies et autres.

Ce sont ces personnes frustrées associées à des oiseaux de mauvais augures qui font que croire que rien ne va plus à la Douane.

Mais c’est peine perdue car, qui connaît le directeur général des Douanes le colonel Abdourahmane Dieye, sait pertinemment qu’il est fin travailleur dont les compétences et les capacités managériales sont reconnues et approuvées par tous ses collaborateurs. N’est ce pas sous sa direction que la Douane a franchi la barre historique des 1000 milliards de liquidations en cette fin d’année 2020. Un niveau de performance jamais atteint que nous devons à la fois à l’expertise et l’engagement de toute la Direction Générale des Douanes à sa tête le Directeur général Abdourahmane Dièye.

Et mieux, malgré ses performances historiques, personne ne l’a jamais vu se vanter ou faire la propagande. Au contraire, cet homme discret, croyant et tres effacé mets la valorise l’Administration des Douanes au détriment de sa propre personne.

Donc, s’attaquer à une telle personne n’est qu’une perte de temps car les Sénégalais savent distinguer les travailleurs…

Moustapha Sow