Très endetté, le groupe français Suez, concurrent de la SDE, au bord de l’étouffement

Les Sénégalais attendent avec impatience que la Cour suprême livre son arrêt sur le recours déposé auprès d’elle par la Sénégalaise des eaux (SDE) qui conteste la légalité de la décision de l’Etat du Sénégal d’octroyer le marché de la gestion de l’eau potable dans les grands centres urbains à partir du 1er janvier prochain au groupe français Suez. C’est là une volonté de l’ancien ministre de l’Hydraulique, gendre du Chef de l’Etat, M. Mansour Faye qui a décidé que le marché doit être confié au groupe français Suez moins disant que la SDE qui depuis 1996, a en charge la gestion de l’eau potable dans les grands centres urbains.

Malgré le tollé que cette affaire suscite, et qui constitue un énième scandale dans la gouvernance du régime en place, l’on continue de dérouler le tapis pour Suez. C’est pourquoi, la Cour suprême est attendue. Devra-t-elle cautionner qu’au mépris des règles élémentaires de passation des marchés que la gestion de l’eau dans les centres urbains soit reprise des mains de la SDE pour être confiée à un groupe français fort controversé à travers le monde ? Les juges de la Cour suprême ont là l’occasion de se défaire de cette autre image que certains veulent leur coller et consistant à faire croire qu’ils n’agissent que sous la dictée de l’Exécutif.

Le groupe français Suez ne traîne pas une bonne réputation à travers le monde et ne rassure pas les consommateurs sénégalais. Suez serait très endetté, si l’on en croit le quotidien Le Témoin qui se fait l’écho de la presse française. Selon la presse française relayée par Le Témoin, non seulement les résultats des deux derniers exercices de Suez sont médiocres, « mais son cours pique du nez en Bourse et il traîne comme un boulet une lourde dette de 9 milliards d’euros (5895 milliards de Fcfa) »

C’est pour faire face à ses multiples créances, Suez va devoir se débarrasser de certains de ses actifs. « Il devra donc se résoudre à mettre en vente sa filiale américaine dont la cession de 80 % du capital, les 20 % avaient déjà été cédés l’année dernière, devrait rapporter 2,4 milliards d’euros. Deuxième bijou de fa- mille à brader : la filiale espagnole Agbar. Entre 2,5 et 3 milliards d’euros sont attendus de cette transaction. Last but not least, les activités de déchets en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas vont être mises sur le marché. Si tout se passe bien, un milliard d’euros pourraient tomber dans l’escarcelle de Suez après la vente de ces filiales spécialisées dans le traitement des déchets. »

La question qui est alors posée, est de savoir « si Suez aura les moyens de réaliser les investissements colossaux dont a besoin la distribution de l’eau à Dakar et dans les grands centres urbains de notre pays. » Suez, si la Cour suprême suit l’Etat, doit racheter également à la SDE tous les actifs que cette dernière possède. Déjà très endetté, l’on se demande bien par quel moyen Suez compte faire face à ses obligations au Sénégal ? C’est la note des consommateurs sénégalais qui risque d’être salée si Suez vient s’installer dans notre pays.

La rédaction de Xibaaru