Au moins quatorze individus, dont Ouzin Keïta, arrêtés par la DIC

Au moins quatorze individus, dont Ouzin Keïta, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC) pour les besoins de l’enquête. Ils sont soupçonnés de pratique d’actes contre nature.

L’exploitation technique de leurs téléphones portables devrait permettre aux enquêteurs de confirmer ou d’infirmer cette thèse selon des sources de Seneweb. Les policiers pourraient également établir une réquisition en vue d’éventuels examens médicaux.

Pour rappel, les suspects ont été surpris dans un appartement par les éléments de la DIC. Ils sont également soupçonnés de faits d’usage de drogue.

Source : Seneweb