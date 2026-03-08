Une célèbre conductrice meurt au guidon de sa moto…son père se suicide sur

Les faits se sont déroulés lundi à Brasilia, au Brésil. Karla circulait sur l’autoroute au guidon de sa moto lorsqu’elle est entrée en collision avec une voiture.

Puis un poids lourd est arrivé derrière elle et a percuté le deux-roues. La jeune femme de 25 ans est morte sur le coup.

Mais le drame ne s’arrête pas là puisque, quelques heures plus tard, le père de Karla s’est rendu sur le lieu de l’accident où il s’est suicidé.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de ce policier à la retraite.

Karla Thaynnara était passionnée de moto et partageait cette passion sur Instagram où elle comptait plus de 69 000 abonnés. Elle y publiait régulièrement des vidéos de moto, des séances d’entraînement et des moments de sa vie quotidienne en famille.

