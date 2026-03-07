Talla Sylla rend hommage aux femmes…«de Nder à l’infini»

Le Serment du Sang et de l’Aurore : Dédié aux Femmes du Sénégal, de Nder à l’Infini

Il est des silences qui hurlent plus fort que les tempêtes.

Celui de Nder, ce mardi de mars 1820, n’était pas celui de la défaite, mais celui d’un choix souverain : la liberté ou le brasier.

Femmes du Walo, Linguères de l’Éternel,

Vous n’avez pas seulement brûlé vos corps pour échapper aux fers ; vous avez allumé un phare qui, deux siècles plus tard, éclaire encore la marche de nos sœurs. En choisissant le sacrifice suprême, vous avez gravé dans le sable du fleuve une vérité que le temps ne saurait effacer : l’âme d’une femme est un territoire que nul ne peut coloniser.

Femmes du Sénégal, héritières du Talaatay Nder,

Votre combat a changé de visage, mais n’a rien perdu de sa noblesse. Hier, il s’agissait de refuser les chaînes de l’envahisseur ; aujourd’hui, il s’agit de briser les plafonds de verre, de conquérir le droit à la santé, à l’éducation et à la pleine responsabilité citoyenne.

De la parité arrachée de haute lutte à la gestion des foyers et des champs, vous êtes le pilier invisible mais invincible de notre Nation. Vous êtes les sentinelles de la vertu, celles qui transforment la douleur en résilience et l’effort en espérance.

Hommes de vertu, fils de ces géantes,

Regarder Nder en face, c’est accepter que notre grandeur ne se mesure qu’à l’aune du respect que nous portons à nos mères, nos épouses et nos filles. Être digne de cet héritage, ce n’est pas seulement commémorer, c’est agir pour que plus jamais une femme ne soit contrainte au sacrifice pour obtenir sa dignité.

Que ce 7 mars rejoigne le 8 mars dans un même souffle universel.

Que la fumée de Nder devienne le parfum de votre émancipation.

Que les générations futures se passent ce flambeau, non comme un fardeau de tristesse, mais comme le sceau de votre invincibilité.

Honneur à vous, Femmes de Nder.

Gloire à vous, Femmes du Sénégal.

À jamais, votre sacrifice est notre boussole.

Talla SYLLA