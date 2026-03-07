Ismaila Diallo (Pastef) : «À la fin, Sonko gagne toujours…»

Les réactions, du côté de Pastef, commencent à tomber. Après le discours du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, lors de l’Assemblée générale de sa coalition ce samedi, Ismaila Diallo, le responsable de Pastef, n’a pu rester muet.

«Les Patriotes, ne soyez pas déçus. Soyez fiers. Fiers du combat mené, fiers des victoires conquises, et confiants dans celles qui restent à venir», a posté Ismaila Diallo, premier vice-président de l’Assemblée nationale.

Et d’enchaîner : «L’histoire l’a toujours prouvé : à la fin, le peuple gagne toujours. Ousmane Sonko gagne toujours», a-t-il plaqué sur sa page Facebook.

Avec Seneweb