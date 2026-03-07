TAS : « Le Sénégal a besoin de solutions, pas de politiciens en campagne permanente »

Thierno Alassane Sall (TAS) a vivement critiqué l’attitude du régime PASTEF, qu’il accuse de privilégier la confrontation politique au détriment des préoccupations urgentes des Sénégalais.

Le parlementaire estime que le pays traverse une crise socio-économique profonde pendant que le pouvoir se livre à ce qu’il qualifie de « spectacle politique indécent ». «Meeting contre meeting, rassemblements contre lives. Pas un jour ne passe sans son lot de discours de haine et de divisions, qui n’épargnent ni amis ni adversaires », s’indigne-t-il.

Selon TAS, la scène politique est désormais dominée par des affrontements verbaux et des discours de division. Il déplore également ce qu’il considère comme un manque d’attention aux difficultés vécues par les populations. Il évoque notamment le silence des autorités sur la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ, ainsi que sur les souffrances des enseignants, des agriculteurs et des opérateurs économiques.

Le député s’étonne par ailleurs de voir le président de la République consacrer, selon lui, une journée entière à des activités politiques. Une attitude qu’il juge en décalage avec les attentes des citoyens.

« Un peu d’égard pour ce peuple qui vous a tout donné », lance-t-il, avant d’ajouter que le Sénégal a besoin de dirigeants capables d’apporter des réponses concrètes aux multiples crises que traverse le pays, plutôt que de politiciens engagés dans une campagne permanente.