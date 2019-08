« La chaîne anglaise a-t-elle échangé avec ses employés sénégalais avant de pondre son « démenti » ? On ne le pense pas. Hier, la Bbc a « rejeté toutes les allégations selon lesquelles ses employés auraient été interrogés par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic). Aucun de ses employés n’a été interrogé. Nous défendons notre enquête effectuée selon les plus hauts standards éditoriaux » », écrit Libération.

Le journal de poursuivre : « C’est en tout cas ce qui est contenu dans un « démenti » publié par des sites internet et qui ne nous a été même pas communiqué. Libération persiste et signe que des employés de l’antenne locale de la Bbc ont été bel et bien interrogés à la Bag. Et ceux qui nous suivent savent qu’en matière de justice, tout ce que nous écrivons est recoupé à la bonne source. En clair, la Bbc s’est fourvoyée et nous y reviendrons en détails ».