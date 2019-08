Grâce pour Khalifa Sall : Atepa demande «la haute intervention» de Marième Faye Sall

L’architecte et homme d’affaires Sénégalais, Pierre Goudiaby Atepa, s’est joint aux nombreuses sollicitations pour la libération de l’ex-édile de Dakar, Khalifa Sall. Mais, à la différence des autres, il demande l’intervention de la Première Dame.Il écrit dans une lettre adressée à l’épouse du Président Sall. «Je souhaiterais respectueusement que votre fibre humaine intercède en faveur de Khalifa Sall pour lui permettre de connaître l’ambiance familiale et la communion religieuse que vous allez vivre dans votre famille ainsi que vos proches, à l’occasion de l’Aid El Kébir, la fête communément connue chez nous comme la Tabaski». Atepa ajoute : «Je souhaiterais votre haute intervention auprès du chef de l’Etat, pour qu’il autorise Khalifa Sall, son compatriote, son frère, à connaître les plaisirs ordinaires mais précieux, du cadre familial lors de l’un des plus grands événements du monde musulman qui, au Sénégal, réunit les régions, les religions, les ethnies, les chapelles politiques et toute notre nation dans son enrichissante diversité ».