Avant de lutter contre l’insalubrité, changez le comportement des sénégalais !.

C’est très noble comme idée de rendre le Sénégal propre ; une longue doléance de l’ensemble des sénégalais. Le Sénégal est un pays dont l’insalubrité accueille les visiteurs dans toutes les grandes villes.

On nettoie dans des zones très sales et très encombrées par l’occupation anarchique de la voie publique.

En effet, l’idée de prendre des matériels, dispositifs et méthodes pour lutter contre l’insalubrité en collaboration avec l’administration territoriale et les acteurs concernés est une perte de temps notoire et visible avec le temps.

Le problème de l’insalubrité au Sénégal est une question de comportement et d’habitude ; Une question qu’on a avec le bien public et surtout l’espace public appelé communément (MBEDEU BOUR).

Le comportement Sénégalais est en déphasage avec la culture de protection du bien public. L’espace public est le lieu de manifestation de toutes les incivilités, l’indiscipline, du je m’en foutisme et du l’irrespect du bien public. Avant de nettoyer nos rues et espaces, nettoyons nos comportements et nos habitudes. Changeons Notre comportement qui tolère le jet des déchets, les crachats, les jets d’ordures partout dans les bus, dans la rue, à l’école, dans les marchés etc. Changeons nos habitudes qui tolèrent le je m’en foutisme et de l’occupation anarchique surtout la perception qui tolère l’idée qui dit que : je salis Par ce que quelqu’un est payé pour nettoyer, je salis par ce que je ne trouve pas où mettre les ordures, je salis enfin par ce que je ne risque rien en le faisant.

Dans un pays où la sauvegarde de l’espace public n’est pas l’affaire de tout le monde, il est obligatoire à l’autorité de mettre des sanctions pécuniaires dissuasives pour imposer le respect de la protection d’un environnement sain.

Personne ne peux pas expliquer le vol des couvercles bouches d’égouts ou le vol et la vente des ferrailles du train régional express et tant d’autres, je pense que les priorités sont ailleurs.

Le nouveau type de citoyen NTS devrait être le premier chantier à engager avant de prendre le risque de nettoyer la où le lendemain les vendeurs, tabliers, marchands ambulants et autres commerces s’installeront de nouveau pour chercher la pitance quotidienne.

Par ailleurs, on constate des opérations de désencombrement, ce qui est une bonne chose d’ailleurs , mais au delà de la volonté qu’est ce que l’État a mis en place pour empêcher les récidivistes de revenir s’installer ? Qu’est ce que le ministère de l’hygiène publique propose juridiquement comme sanctions pour empêcher les populations de garder les lieux propres et viables ?

A ma connaissance, malgré la loi 83.71 du 05 juillet 1983 portant le code de l’hygiène, rien n’a empêchée les Sénégalais de continuer dans leur démarche qui est tout sauf civilisé.

Nasire NDOME