Avec ce froid, profitez d’un film sur Cliver !

Regarder un film de nos jours, c’est si simple ! Vous n’avez besoin que d’un dispositif tel qu’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ou même d’une télévision grâce à un câble HDMI, afin de profiter d’un film en grand écran.

Nombreux d’entre nous connaissons les plateformes les plus connues, telles que Netflix, HBO ou Amazon Prime, mais connaissez-vous les plateformes qui offrent les mêmes avantages, et sans avoir à payer quoi que ce soit ! Et comment ?

Une de plus grandes plateformes de streaming gratuit, c’est bel est bien Cliver. Un des meilleurs sites pour regarder un film streaming. Nous allons en profiter pour vous expliquer tous les avantages que nous offre cliver sur son site.

Regarder vos films sur Cliver, que des avantages !

Une page très bien structurée pour trouver vos films sans difficultés, car oui, pas besoin d’être un génie pour pouvoir regarder vos films chez vous. Pour profiter de vos films favoris ou bien des nouveautés, vous devez vous inscrire sur le site. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez y constater des classifications par genre (Drame, Action, Comédie, Thriller, Romance…) et par année de sortie. Ce qui permet de vite démarquer les nouveautés et de gagner du temps.

Pour ceux qui ne savent pas quoi voir, vous pouvez regarder les informations du films. D’une part, un résumé écrit sur le film où on présente les personnages principaux ainsi que les événements, et d’autre part une vidéo présentant une critique destinée au film, et en bas de page on a le nom de réalisateur et les noms des acteurs avec leurs photos.

Si vous cherchez un film en concret, vous disposez d’un moteur de recherche de la page web, à partir de là, vous pouvez rechercher le film qui vous plaît le plus. Une autre option, est celle pour les personnes qui ne savent pas quoi regarder, les films sont disponible par catégories, comme nous l’avons dit, mais également par les genre en vedette, pour être sûr de profiter d’un bon film.

A quoi pensez-vous lorsqu’on vous parle de streaming Online? À de longue minutes d’attente? De la publicité? Et bien vous serez surpris que ce n’est pas le cas! Une fois le film est lancé, vous pouvez le regarder du début à la fin sans interruptions. De plus, les films sont en grande qualité de son et d’image et peuvent être regardé sur un smartphone, une tablette ou même votre télévision. Et profiter d’un bon film de votre canapé ou de votre lit.

Les films actuellement disponibles

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Ad Astra. Brad Pitt qui joue le rôle de Roy McBride, un astronaute qui s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père, porté disparu, pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

Star Wars: Jedi Fallen Order place les joueurs au contrôle d’un jeune apprenti Jedi du nom de Cal Kestis (qui a les traits de l’acteur Cameron Monaghan), qui a survécu à l’Ordre 66, l’ordre secret donné par l’Empereur pour éliminer tous les Jedi. Tout en devant rassembler les pièces du passé brisé de Cal pour terminer son entraînement et apprendre à maîtriser le sabre laser, les joueurs devront aussi veiller à garder une longueur d’avance sur l’Empire et ses impitoyables Inquisiteurs, envoyés à ses trousses.

Cliver, un site légal?

Nous avons parlé de tous les avantages qu’offre le site de cliver, mais est-ce légal? Hadopi s’intéresse au téléchargement P2P, c’est-à-dire en torrent. Ceux qui font du direct download, c’est-à-dire qu’ils téléchargent des fichiers depuis des hébergeurs en ligne (1Fichier, Uptobox, Uploaded, etc). On compte actuellement que 24% des Français ont recours à des moyens illégaux pour consulter des programmes de télévision en direct.

Cependant, bien qu’il soit difficile actuellement de distinguer des contenus Stream illégaux sur Internet, Cliver est un lieu sûr où regarder les films en streaming légalement. Il s’agit d’une une plateforme sécurisée et conforme aux nouvelles lois de diffusion de contenus audio ou vidéo sur Internet, en France. C’est l’un des rares sites web à vous proposer en streaming des films, des séries ou des programmes en toute légalité.

Grâce au système de streaming nous pouvons les voir autant de fois que nous le voulons, quand et où nous le souhaitons, sans avoir à nous compliquer la tâche! Cet aspect fait que nous pouvons voir plus de film en moins de temps! Chose que l’on ne peut pas faire si on va à une séance de cinéma.