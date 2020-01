Un site pas comme les autres !

De nos jours, regarder un film en streaming est un des passe-temps favoris de la plupart des français ! Rien de tel qu’arriver chez soi après une longue journée et regarder un film, et s’installer confortablement dans son canapé et regarder un film. Il existe un grand nombre de plateformes qui offre un immense contenu de films, de manière payante ou gratuite.

Beaucoup d’entre nous connaissons les plateformes payantes, telles que Netflix, HBO, Prime Vidéo, etc. Mais savez-vous que vous pouvez profiter d’un film sans avoir à payer, et de plus, de manière légale ? Aujourd’hui, nous allons vous expliquer comment et où profiter d’un des plus gros avantages d’internet.

Movie 4k, une page pas comme les autres !

Et oui, Movie 4k est une page avec une architecture différente des autres pages, tout d’abord vous y verrez les films récemment ajoutés, ainsi que les liens pour pouvoir voir les films et un émoticône qui décrit la qualité du lien. De cette manière, pas de casse-tête et moins de perte de temps, à chercher un lien qui marche.

Si vous souhaitez regarder un film de votre choix, vous avez un moteur de recherche de la page web, à partir de là, vous pouvez rechercher le film qui vous plaît le plus. Une autre option, est celle pour les personnes qui ne savent pas quoi regarder, les films sont disponibles par catégories, comme nous l’avons dit, mais également par le genre en vedette, pour être sûr de profiter d’un bon film.

De plus, tous les films fournissent une information complète sur le film. D’une part, un synopsis du film où on présente les personnages principaux ainsi que les événements, et d’autre part une vidéo présentant une critique destinée au film, et en bas de page nous disposons du nom de réalisateur et les noms des acteurs avec leurs photos respectives !

Pour pouvoir regarder les liens, il vous fera juste inscrire votre email et un mot de passe, cela ne vous prendra que quelques minutes et de plus, vous avez accès à plus de 100 000 références pour des contenus multimédias. De plus, Dpstream est un site très intéressant qui propose les derniers programmes quelques heures après leurs sorties. De quoi être toujours à jour des films qui ont le plus de succès !

Ce site de streaming gratuit s’adapte à la taille de tous vos dispositifs. Ce qui veut dire que, vous pouvez regarder des films en streaming depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur. Mais également depuis votre ordinateur grâce à un câble HDMI. Vous pouvez également profiter d’un visionnage HD possible sur toutes les vidéos proposées.

Une fois le film lancé, vous pouvez le regarder du début à la fin sans interruptions. De plus, les films sont en très bonne qualité de son et d’image. Et profiter d’un bon film de votre canapé ou de votre lit.

Regarder vos films n’importe où, chez vous, dans le train, à l’hôtel, en vacances, etc. Car Dpstream est une plateforme rapide et interactive : même avec une connexion moyenne, voire médiocre, l’interactivité est omniprésente.

Toujours à jour sur les sorties de cinéma !

Même en janvier, Ad Astra est toujours en tête de liste. Avec le fameux Brad Pitt qui joue le rôle de Roy McBride, un astronaute qui s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père, porté disparu, pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

Un des derniers ajouts, et après 17 ans d’attente, voici le retour de nos Bad Boys favoris, avec Bad Boys For Life! Où l’on y retrouve Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire. Où l’alchimie entre Will Smith et Martin Lawrence n’a pas changé!

Nous plongeons au cœur de la Première Guerre Mondiale, où Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Il sont porteurs d’un message de la plus haute importance, qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Regardez vos films tranquillement

Une des inquiétudes lorsque l’on voit ce genre de streaming, ce sont les thermes légaux qui les entoure, mais rassurez-vous! Car il s’agit d’une une plateforme sécurisée et conforme aux nouvelles lois de diffusion de contenus audio ou vidéo sur Internet, en France. L’un des rares sites web à vous proposer en streaming des films, des séries ou des programmes en toute légalité.

A partir de maintenant vous pouvez donc vivre de grandes expériences éprouvantes avec vos proches, qui vous rempliront de joie, de suspens, de tristesse, d’horreur et un incontournable numéro de sensations qui sont capable de vous transmettre un bon film