Baba Aidara prépare une vidéo compromettante de 35 minutes sur le pétrole et le gaz au Sénégal

Aliou Sall n’en n’a pas encore fini avec les révélations. En effet, après le reportage de la BBC, , le journaliste Baba Aïdara va sortir un documentaire sur l’affaire des 250.000 dollars entre Agritrans et Timis Corporation. En clair, le journaliste sénégalais basé aux Etats-Unis prépare une vidéo compromettante de 35 minutes sur cette affaire qui continue de défrayer la chronique au Sénégal.

«Je me suis intéressé au documentaire de la BBC et à la sortie d’El Hadji Kassé. Armé de ces deux informations, j’ai mené des investigations. Et celles-ci m’ont conduit à la découverte de l’homme de main de Frank Timis qui gérait la compagnie ici au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Et cet homme est un bras armé Timis qui est toujours impliqué dans toute histoire de corruption avec Frank Timis», fait savoir Baba Aïdara sur les colonnes du quotidien LesEchos dans sa livraison du jour.