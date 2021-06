Baba Tandian demande des comptes à Babacar Ndiaye sur les 800 millions

La Convergence pour la Renaissance du Basketball sénégalais (CRBS) dirigée par l’ancien patron de la fédération, l’imprimeur Baba Tandian, n’entend guère laisser « Me Babacar Ndiaye et sa bande de copains réaliser leur forfaiture en s’arrogeant le droit de vie et de mort sur les acteurs du basket. »

Le célèbre imprimeur ajoute qu’« à ce jour, aucune entité du basket n’a reçu le rapport financier de l’exercice passé. Tout comme, on peut constater le black-out observé par l’instance fédérale quant à la gestion de la dernière afro-basket organisée à Dakar. Alors que le règlement stipule que la mise à disposition est sine qua non pour la tenue de l’AG. Et que dire du quitus des commissaires aux comptes ? Rien de tout cela. Si on peut penser valablement que l’Afrobasket a pu générer au moins plus de 800 millions de frs, on est en droit de se demander où est passée toute cette masse d’argent… »

Baba Tandian accuse aussi l’actuel président de la FSB de vouloir limiter l’âge du président de la Fédération et en se donnant une possibilité de briguer un troisième mandat, Babacar Ndiaye tente tous les coups tordus pour réaliser son rêve machiavélique ».