Lycée Parcelles Assainies…Les profs paralysent le système

Les professeurs et élèves du lycée des Parcelles Assainies (LPA) décrètent ce vendredi une journée noire, pour exiger « la reprise effective des travaux de leur établissement, en chantier depuis 2018. »

Cette école reste le point de chute de nombreux élèves des CEM environnants qui réussissent au Bfem selon les responsables de l’établissement.

Après une semaine de grève, professeurs, élèves et parents d’élèves comptent passer à la vitesse supérieure, en paralysant de concert avec tous les établissements scolaires de Dakar et banlieue, l’organisation des compositions et examens prévus ces mois de juin et Juillet.

D’ailleurs ces élèves, soutenus par leurs professeurs et parents, comptent organiser une marche pacifique la semaine prochaine sur les grandes artères de la capitale pour exiger la reprise effective des travaux voire la livraison de leur école dans les meilleurs délais. « Le gouvernement scolaire, le corps professoral ainsi que l’association des parents d’élèves ont conjugué leurs efforts en vue d’obtenir gain de cause », déclare Makhary Mbaye le chargé de la communication.

Récemment les élèves et les professeurs du lycée avaient tiré la sonnette d’alarme en vue d’alerter les autorités lors d’une assemblée générale. Depuis lors leurs efforts semblent être vains.

