Babacar Gaye quitte le PLD/And Suxali d’Oumar Sarr

Babacar Gaye quitte le parti dirigé par le ministre des Mines, Omar Sarr. « En décidant de me décharger de mes fonctions de Vice-président du Parti des Libéraux et Démocrates/And Suxali, le 12 février 2022, j’avais beaucoup espéré qu’une inflexion positive dans les orientations et le fonctionnement de notre parti, était encore possible. Malheureusement, comme beaucoup de nos frères, je constate que la gestion des carrières prime sur la réalisation de notre projet politique », lit-on dans la note signé par Babacar Gaye.