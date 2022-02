Bacary Seck sur les Locales : « Se voiler la face serait une grossière erreur »

Les élections locales du 23 Janvier dernier ont fini par rendre leur verdict. Aussi bien le parti au pouvoir (Benno Bokk Yaakar) que l’opposition crie à la victoire, chacun de son côté bombant le torse en s’autoproclamant vainqueur. Mais une analyse beaucoup plus fine devrait être faite par ces deux entités pour tirer des leçons beaucoup plus objectives que ces enfantillages aux relents de compétition juvénile.

✓ Une coalition présidentielle en perte de vitesse…

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette baisse de popularité de la mouvance présidentielle, parmi lesquels un gouvernement inapte à résoudre les problèmes inhérents à la cherté de la vie, à une bonne éducation, à une prise en charge à moindre coût de la santé des populations (même s’il faut reconnaître la pertinence de la Couverture Maladie Universelle qui, du reste, ne prend pas en charge toute la population), au foncier, à la gestion des ressources étatiques…. Le deuxième élément se trouve dans le fait que les responsables politiques bénéficiant d’une nomination ne se soucie pas de la base. Ce qui a pour conséquence beaucoup de frustrations conduisant leurs militants à déserter les rangs au profit de l’opposition. Le troisième élément ( et non des moindres) se situe dans le « casage » des membres de l’opposition et à des postes clefs au détriment de ceux-là qui ont longtemps trimé pour la conquête du pouvoir. Cela a conduit aux listes parallèles que nous avons vues durant les locales, listes qui ont conduit à amoindrir le nombre de voix de la coalition BBY. Il s’y ajoute l’importance de la jeunesse qui constitue maintenant plus de trente pour cent du fichier électoral, une jeunesse qui peine à s’épanouir dans tous les domaines et qui n’attend qu’un messie pour les sortir de leur situation somme toute dérisoire. Il est vrai aussi que la plupart des membres du gouvernement n’aident pas le Président de la République ; ce sont eux les causes de la frustration notée ça et là. Les épines du pays, il faut les enlever et le jeter très loin.

✓ Une opposition férue de leadership et qui se chamaille….

L’opposition au Sénégal a un problème majeur: la guerre de leadership. Tout le monde voudrait être chef, diriger, donner des ordres et directives.

Le constat général est que si l’opposition ne s’était pas divisée, elle remporterait plus de communes qu’elle n’en a. Rares sont les localités où la coalition présidentielle a obtenu un score de plus de cinquante pour cent. Or, si cette opposition était unie et avait présenté une seule liste, presque toutes les mairies tomberaient dans leur escarcelle. Malheureusement, comme le disait Youssou Ndour : « Niit kou nioul dafa beug Ngourr ». L’autre aspect, est que beaucoup de candidats n’avaient pas de programme. Ils sillonnaient les quartiers, dénigraient sans pour autant proposer une issue. Or, les Sénégalais sont devenus matures maintenant. Ils peuvent vous écouter, vous applaudir, mais voter pour un autre le moment venu. Mais dans les résultats obtenus par l’opposition, il faut aussi noter les vote-sanctions des militants de la coalition présidentielle qui ont voulu punir soit leur maire, soit un ministre, soit le Président de la République lui-même.

✓ Les législatives à venir

Les prochaines échéances fixées au 31 Juillet prochain sont d’une importance capitale car de son issue dépendra gestion du pays. Si l’opposition gagné ( et nous en doutons sérieusement), elle imposera une cohabitation dangereuse à l’exécutif. Nous en doutons car comme nous l’avons souligné plus haut, cette opposition est déjà divisée et cette cassure va s’approfondir de jour en jour ( pour les raisons que nous savons tous). Donc, ce serait à la coalition BBY d’en profiter largement.

Le Président Macky Sall a une obligation de résultat pour les deux ans qui lui restent à la tête du Sénégal. Une cohabitation avec une opposition majoritaire à l’hémicycle ne le lui permettrait pas. Donc, c’est à lui de redresser la barre, de rectifier le tir. Pour le bonheur du pays et la concrétisation du PSE et de la vision 2035, la seule alternative réside dans les retrouvailles avec sa famille l’APR et surtout le rajeunissement de ses leaders. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons:

1- la coalition BBY ne joue plus son rôle car constituée en majorité de vieux. En plus de cela, cette coalition a presque perdu partout ( AFP, PS, REWMI…).

2- Il y a une alternance générationnelle qui se profile à l’horizon et le Président doit faire confiance à la jeunesse et la préparer.

3- Il faut impérativement le retour, dans l’attelage gouvernemental, de certaines pontes de la République qui nous ont valu d’énormes satisfactions. Nous n’allons pas les citer, mais ils sont nombreux.

4- Il faudra donner la primeur aux technocrates. Pour développer le Sénégal, il nous faut des travailleurs à la place des politiques qui ne se prononcent que lorsqu’il y a une élection ou quand leur fauteuil est menacé. Ce n’est pas parce qu’on a un gouvernement composé de politiciens hardis que l’on gagne des élections. Mais lorsque le gouvernement mis en place fait un travail remarquable, il est plus facile pour lui de conquérir le suffrage des citoyens car le bilan gouvernemental, à lui seul, peut remporter des élections.

Notre seule préoccupation reste le Sénégal. Nous voulons voir notre pays devenir un géant d’Afrique et du monde. Voilà l’essence même de notre engagement politique.

Bacary Seck

Alliance Pour la République/ Saint-Louis.