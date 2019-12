Balisage de la brèche de Saint-Louis : Les pêcheurs lancent un dernier avertissement et menacent…

En conférence de presse ce mercredi dans la ville tricentenaire, après le chavirement de trois de leurs pirogues au large de l’embouchure, les pêcheurs sont montés au créneau pour déplorer les promesses jamais tenues de l’autorité concernant le balisage de la brèche.

» À chaque fois on note des accidents au niveau de la brèche et aucune solution n’est apportée. C’est comme si nous ne faisons pas partie du Sénégal », déplore un des porte-parole des pêcheurs. Qui souligne toujours, » depuis 2003 nous vivons avec la brèche et rien n’est fait. C’est comme si la première dame Marième Faye Sall n’habite pas à Saint-Louis » lancent-t-ils renseigne sur DakarMatin.

Cependant les pêcheurs menacent de passer à la vitesse supérieure si toutefois aucune solution n’est apportée à ce problème.

« Trop c’est trop, nous n’en pouvons plus. Ce que nous faisons aujourd’hui n’est qu’un avertissement. Car nous allons sortir avec la manière les jours à venir. Que l’autorité ne soit pas surprise », avertissent les pêcheurs par la voix de leur porte parole.

À rappeler que depuis son ouverture en 2003, la brèche de Saint-Louis continue de faire des ravages et plus de 415 morts sont dénombrés pour le moment et d’importants dégâts matériels sont toujours enregistrés dans cette traversée…