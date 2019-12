Ballon d’or : les statistiques détaillées des cinq favoris en 2019

Le Ballon d’or 2019 sera désigné ce lundi soir à Paris. Depuis l’annonce des 30 nommés, cinq favoris se dégagent logiquement, de par leurs succès en club ou en sélection, et leurs performances individuelles : Lionel Messi, Cristiano Ronalo, Virgil van Dijk, Sadio Mané et Mohamed Salah. Mais qui a été le plus décisif ? Qui a été le plus « indispensable »? Ou le plus impliqué dans les victoires de son équipe ? Statistiques.

LIONEL MESSI

SON ANNÉE 2019 AVEC LE BARÇA

Matchs disputés: 43

Victoires: 31 (72%)

Buts: 40

Passes: 17

Minutes jouées: 3426

Décisif toutes les… 60 minutes

Détails:

– Liga: 27 matchs, 21 victoires (78%), 29 buts, 9 passes, 2108 minutes

– Ligue des champions: 11 matchs, 7 victoires (64%), 8 buts, 5 passes, 931 minutes

– Coupe du Roi: 5 matchs, 3 victoires (60%), 3 buts, 3 passes, 387 minutes

SON ANNÉE 2019 AVEC L’ARGENTINE

Matchs disputés: 10

Victoires: 5 (50%)

Buts: 5

Passes: 2

Minutes jouées: 802

Décisif toutes les… 115 minutes

La statistique à retenir: La Pulga est tout simplement le joueur le plus décisif avec son club, en terme de buts, de passes, ou de ratio buts/matchs.

CRISTIANO RONALDO

SON ANNÉE 2019 AVEC LA JUVENTUS

Matchs disputés: 34

Victoires: 22 (65%)

Buts: 19

Passes: 5

Minutes jouées: 2929

Décisif toutes les… 122 minutes

Détails:

– Serie A: 23 matchs, 16 victoires (62%), 13 buts, 4 passes, 2009 minutes

– Ligue des champions: 9 matchs, 5 victoires (56%), 6 buts, 1 passe, 802 minutes

– Coupe d’Italie: 2 matchs, 1 victoire (50%), 0 but, 0 passe, 118 minutes

SON ANNÉE 2019 AVEC LE PORTUGAL

Matchs disputés: 10

Victoires: 7 (70%)

Buts: 14

Passe: 0

Minutes jouées: 824

Décisif toutes les… 59 minutes

La statistique à retenir: S’il est loin de ses meilleurs standards en club, le Portugais a en revanche été le plus décisif en sélection, avec une incroyable moyenne de 1,4 but par match.

VIRGIL VAN DIJK

SON ANNÉE 2019 AVEC LIVERPOOL

Matchs disputés: 43

Victoires: 34 (79%)

Buts: 8

Passes: 2

Minutes jouées: 3870

Matchs sans but encaissé: 14

Détails:

– Premier League: 32 matchs, 26 victoires (81%), 11 matchs sans but encaissé, 6 buts, 1 passe, 2880 minutes

– Ligue des champions: 11 matchs, 8 victoires (72%), 3 matchs sans but encaissé, 2 buts, 1 passe, 990 minutes

SON ANNÉE 2019 AVEC LES PAYS-BAS

Matchs disputés: 9

Victoires: 6 (66,7%)

But: 1

Passe: 0

Minutes jouées: 840

Matchs sans but encaissé: 3

La statistique à retenir: Ses 79% de matchs gagnés avec les Reds. Liverpool s’impose presque à chaque fois que le colosse néerlandais est sur la pelouse. Et ce n’est pas un hasard…

SADIO MANÉ

SON ANNÉE 2019 AVEC LIVERPOOL

Matchs disputés: 45

Victoires: 34 (76%)

Buts: 27

Passes: 7

Minutes jouées: 3794

Décisif toutes les… 112 minutes

Détails:

– Premier League: 32 matchs, 26 victoires (81%), 22 buts, 5 passes, 2735 minutes

– Ligue des champions: 12 matchs, 8 victoires (66,7%), 5 buts, 2 passes, 988 minutes

– League Cup: 1 match, 0 victoire, 0 but, 0 passe, 71 minutes

SON ANNÉE 2019 AVEC LE SENEGAL

Matchs disputés: 11

Victoires: 8 (73%)

Buts: 4

Passes: 3

Minutes jouées: 893

Décisif toutes les… 128 minutes

La statistique à retenir: Il est le joueur qui a disputé le plus de matchs de l’année, en club comme en sélection. En plus d’être un redoutable attaquant, Mané est un athlète hors-pair, sur qui son entraîneur peut quasi-systématiquement compter.

MOHAMED SALAH

SON ANNÉE 2019 AVEC LIVERPOOL

Matchs disputés: 43

Victoires: 32 (74%)

Buts: 20

Passes: 10

Minutes jouées: 3620

Décisif toutes les… 121 minutes

Détails:

– Premier League: 30 matchs, 25 victoires (83%), 15 buts, 6 passes, 2607 minutes

– Ligue des champions: 11 matchs, 7 victoires (64%), 5 buts, 4 passes, 990 minutes

– FA Cup: 1 match, 0 victoire, 0 but, 0 passe, 20 minutes

– League Cup: 1 match, 0 victoire, 0 but, 0 passe, 3 minutes

SON ANNÉE 2019 AVEC L’EGYPTE

Matchs disputés: 5

Victoires: 4 (80%)

Buts: 2

Passes: 2

Minutes jouées: 389

Décisif toutes les… 97 minutes

La statistique à retenir: De tous les joueurs offensifs de cette short-list, Salah est celui qui présente le meilleur ratio passes/buts. Une manière de rappeler qu’il n’est pas qu’un finisseur, mais aussi un joueur altruiste