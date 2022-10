Barth élu vice-président du Fonds Mondial pour le Développement des villes

Dans la continuité du 7ème congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU Monde), s’est tenue l’Assemblée Générale du Conseil Mondial et du Bureau Exécutif. J’ai eu le plaisir d’animer avec mes collègues Maires des villes de Montevideo (Uruguay) et Bogota (Colombie), un panel sur: » l’avenir des Villes métropolitaines à partir des desseins et des idées des enfants ».

Nous devrions préserver nos plages, aménager des espaces verts et de loisirs, reboiser nos villes pour combattre la pollution et par ricochet les maladies (ex: l’asthme), etc… Des énergies, synergies et lendemains meilleurs pour, avec et autour des enfants. La ville de Dakar a réintégré ces instances après plusieurs années d’absence.