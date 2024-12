Barthélémy Dias : «Ils veulent me démettre sans se salir les mains»

Déclaré démissionnaire de la mairie de Dakar par un arrêté préfectoral, Barthélémy Dias persiste et signe. Selon lui, il reste le maire légitime de la capitale sénégalaise. Lors d’une intervention publique, il a réaffirmé son désaccord face à cette décision et sa détermination à se battre pour conserver son poste.

« Seul le président de la République peut me révoquer de la mairie. Le problème c’est qu’ils veulent me démettre sans se salir les mains. Et il faudra me mettre en prison, pour m’enlever de la mairie de Dakar. Je vais résister avec des Sénégalais », a déclaré Barthélémy Dias avec fermeté.