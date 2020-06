Barthélemy Dias zappe 7 tv à la dernière minute

Cependant, il a tenu à apporter des éléments explicatifs sur ce faux bond de dernière minute.

« Je suis au regret d’informer le public que je ne serai pas ce soir sur le plateau de la 7 tv, parce que ce n’est pas le format initial qui m’avait été proposé. je voudrais par cette présente réitérer tout mon respect, toute ma considération et saluer le professionnalisme du groupe 7 tv et de Mme Maimouna Ndour Faye. J’aimerais dire que je suis un homme politique, ma mission est d’informer le peuple et non de polémiquer avec des esprits partisans et claniques.

Je confirme mes propos sur le BRADAGE du littoral et le PILLAGE du foncier de DDD au profit d’interêts politiciens.

Si toutes les graves accusations portées sur le gouvernement et l’APR dérangent , j’invite M. le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE à enquêter sur mes déclarations.

Merci a tous !!! »