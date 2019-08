Le président de la Fédération sénégalaise de Basketball, Babacar Ndiaye a expliqué ce jeudi, lors d’une conférence de presse, le motif du renvoi de Abdourahmane Ndiaye « Adidas » coach des Lions du basket. Selon lui, l’homme qui a qualifié les « Lions » au Mondial de basket, avait des demandes salariales hors de portée pour la dite fédération.

Face aux journalistes il explique les motifs du désaccord: « J’ai proposé à ‘’Adidas’’ un contrat de deux ans et deux mois. Donc ça veux dire que j’avais la volonté de continuer de travailler avec lui. On s’est mis d’accord sur les conditions financières, même si, au départ, ses prétentions me paraissaient élevées. Il voulait quelque chose d’impossible. Il réclamait un salaire mensuel de sept (7) millions. ‘’Adidas’’ avait pris l’équipe sans contrat. Il était prêt à tout parce qu’il voulait revenir, mais quand on s’est qualifié, il réclame un contrat ».