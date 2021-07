Basket-U19 : Le Sénégal élimine la Lettonie et se qualifie en quarts de finale

Pour sa troisième participation en coupe du monde U19, l’équipe nationale du Sénégal décroche une qualification historique en quarts de finale. Les Lionceaux font mieux qu’en 2013 (1 victoire, 16es et dernier du classement) et qu’en 2019 (1 victoire, 15es). Le Sénégal a battu la Lettonie avec 13 points d’écart, au terme d’un match difficile.

Pourtant, les poulains de Sir Parfait Adjivon ont eu des sueurs froides dés le premier quart temps. Alors qu’il menait 17 à 4, le Sénégal a perdu le fil face à une équipe galvanisée par son public. La Lettonie a remonté le score (17-11). Les deux équipes étaient à égalité durant le deuxième round (20 -20). C’est d’ailleurs le quart temps le moins prolifique pour les Lionceaux qui n’ont réussi que 7 points. Toutefois, la défense sera de rigueur avec seulement 9 points encaissés.

Au retour des vestiaires, la bande à Babacar Sané (17 points) va retrouver son adresse et refroidir les ardeurs adverses. Avec Dahaba Magassa (13 points) et Baye Abdou Ndongo (12 points), le Sénégal qui ne compte plus sur Ibou Dianko Badji, a réussi à marquer plus que l’adversaire et garder l’écart. Cette qualification historique en quarts de finale augure du bon pour le basket sénégalais.

D’ailleurs, le Sénégal est le seul pays africain en lice, le Mali état éliminé par la France (86-52).

Avec Wiwsport