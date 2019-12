A l’issue des qualifications, on connait tous les qualifiés pour la saison régulière de la Basketball Africa League. La nouvelle compétition de clubs africains par FIBA Afrique et NBA Africa.

En remportant l’Elite 16 de la Division Ouest, GSP d’Algérie emmène AS Police du Mali et FAP du Cameroun.

Patrons de l’Elite 16 de Kigali, Patriots BBC du Rwanda, GNBC de Madagascar et Ferroviaro de Maputo du Mozambique seront de la partie.

Avec les 6 clubs exempts des qualifications. Il s’agit de l’AS Douanes du Sénégal, Petro Luanda d’Angola et Rivers Hoopers du Nigeria. AS Salé du Maroc, US Monastir de Tunisie et Zamalek d’Egypte seront également de la partie.

Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Rabat et Monastir ou Tunis accueilleront les matchs de la saison régulière de la BAL 2020 (début en mars). De son côté, Kigali abritera les rencontres du Final Four ainsi que la finale de la compétition.