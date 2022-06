Législatives : Ben Yahya SY sonne la mobilisation de Benno

ENJEUX ET PERSPECTIVES DES LÉGISLATIVES DU 31 JUILLET 2022

Depuis la publication de la liste des investis au sein de la Coalition Benno, c’est la ruée sur les brancards car beaucoup de camarades se sentent lésés. C’est le cas dans la Diaspora et particulièrement au niveau du DEONC avec la France comme tête de fil. Il est vrai que beaucoup de camarades avaient été candidats à la candidature de manière officielle et au finish Sidy Kane, Astou Fall (France) et Mamadou Moctar Ba (Belgique) ont été choisis avec comme suppléants Coumba Diéry Ba, Diadié Bathily et Diadié Mathita Sow.

D’aucuns diront que choisir c’est éliminer d’où la difficulté de l’exercice. Cependant, l’art le plus difficile n’est pas de choisir les Hommes mais de donner aux Hommes que l’on a choisis toute la valeur qu’ils peuvent avoir. Et pour cela, nous devons impérativement comprendre les enjeux et perspectives des prochaines Législatives. Ces élections ne sont pas à passer à l’arrière-plan des Locales parce qu’elles constituent un moment clé de la vie politique.

Au-delà de la participation, c’est la portée politique qui est en question vu qu’elles surviennent 2 ans avant la prochaine présidentielle et que l’opposition veut les transformer en référendum contre ou pour le Président Macky Sall dans le but d’imposer une cohabitation pour bloquer tous les projets en cours ou créer une crise politique aboutissant à une élection anticipée.

Dans notre grande coalition, tous les militants méritent d’être investis, des plus connus aux petites mains qui font son ossature car mouillant nuit et jour. Qu’il pleuve, vente ou neige, elles sont toujours présentes pour vivifier, vulgariser et défendre les réalisations de SEM Macky Sall, Président de la république, Président de l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais hélas, la dure réalité est que tout le monde ne peut pas être satisfait même si encore une fois tout le monde est méritant.

Les choix ayant été faits, il ne reste qu’à se focaliser sur les enjeux qui sont de 2 ordres à savoir conserver la majorité à la prochaine législature et éviter un parlement au rabais. Un avant-goût a été donné avec la confection des listes de l’opposition et particulièrement d’une coalition avec les soit-disants responsables qui se sont courageusement mis sur la liste nationale en lieu et place de celle départementale. Elle est où leur représentativité ou supposé poids politique clamé sur les plateaux de télévisions ? On a vu leur mandataire national qui a séché toutes les rencontres avec la DGE, échoué lamentablement dans sa mission. La requête introduite a été rejetée par le Conseil Constitutionnel.

Nous devons nous opposer à un abaissement délibéré de l’Assemblée nationale dans notre architecture institutionnelle par une opposition immature, anti-républicaine et anti-démocratique qui rêve d’accéder au pouvoir autrement que par la voie des urnes. Avec une cohabitation, nous entrerions dans une période de contestation de la 1ère Institution de notre pays par des aventuriers aux mains inexpertes et inexpérimentées qui peinent déjà à gérer les quelques Mairies gagnées.

Une telle perspective si elle devait advenir ne ferait pas que modifier l’orientation des politiques publiques dans les prochaines années, elle chamboulerait l’ordre des priorités alors que notre pays est sur la rampe de l’émergence avec des projets structurants ainsi qu’une amélioration notoire en termes de solidarité nationale dont l’objectif est de réduire les inégalités. Notre pays peut-il se permettre ce bond en arrière ? La réponse est assurément NON !

C’est la raison pour laquelle nous devons faire bloc autour de l’essentiel. Nous en appelons au sens des responsabilités des uns et des autres car ces Législatives dépassent nos modestes personnes. Il y va de notre modèle démocratique montré en exemple, de 10 ans d’efforts soutenus dans tous les domaines et de notre place prépondérante dans le concert des Nations.

En définitive, il nous faut comprendre que c’est « unis nous vaincrons, désunis nous perdrons ». Donc l’heure est à la remobilisation des militantes, militants et sympathisants afin de donner la majorité absolue à la majorité présidentielle, à la coalition Benno dans la Diaspora mais également dans tous les Départements du pays comme nous savons le faire afin d’éviter à notre cher Sénégal des lendemains incertains.

Ben Yahya SY

Convergence des Cadres Républicains

Task Force DSE/APR France

VAR Républicaine