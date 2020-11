Bénin : ivre, il tue sa femme à coups de gourdin

Au Bénin un homme bat à mort sa femme après avoir bu.

La scène s’est passée dans la commune de Banikoara, département de l’Alibori.

Selon les informations, une femme, âgée de 40 environs et mère de 8 enfants a été froidement battue à mort par son mari.

A en croire Frissons Radio, l’incident s’est produit le mardi 24 novembre dernier dans un village de la commune.

« L’homme armé de gourdin et ivre de surcroit a frappé à mort sa femme. Coutumier des faits, il a même été aidé par l’un de ses beaux-frères, précise la même source, relayé par Kpakpato Média.

L’homme et son beau-frère ont été interpellés ce jeudi 26 novembre 2020. Ils seront à cet effet présentés au procureur de la République près de Kandui dans les jours à venir, indique le média.

Pour l’heure, les raisons de cet acte ne sont pas encore connues.

Malgré les sensibilisations médiatiques, les violences conjugales connaissent de plus en plus de nouvelles allures.

En plus les mutations de la société qui engendrent ces cas, on note également la pauvreté qui crée au préalable au sein du foyer un mauvais, climat.

On note également les suicides qui aussi d’éveil en de plus en plus recurents dans nos sociétés.