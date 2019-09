Benno Bokk Yakaar de Kaolack demande au président de…

Nominations : Le BBY de Kaolack toujours laissé sur sa faim….

La coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar de Kaolack, demande plus au Président de la République Macky Sall. Pour El Hadji Assane Sall, leur localité qui s’est beaucoup illustrée pour la réélection du Président Sall, n’a rien reçu par rapport aux innombrables efforts consentis. A l’en croire : « Les chiffres sont encore là : Kaolack fait partie des régions qui ont réalisé les meilleurs scores durant la Présidentielle du 24 Février 2019. Nous avions sué sang et eau pour la victoire de Macky. Aujourd’hui, l’on promeut des gens qui n’ont rien foutu. Une dame comme Aminata Touré dite Mimi qui n’a aucune base politique, bénéficie d’une promotion. L’ancien Premier Ministre avait peur de descendre sur le terrain pour affronter les difficultés. On l’apercevait toujours à côté du Président dans ses tournées. Nous qui avions sillonné tout le département et, même, toute la région, sommes laissés en rade. Il est alors temps pour qu’on rectifie le tir », a dit le coordonnateur des jeunes du Parti Justice Développement (PJD, BBY). Et le jeune El Hadji Assane Sall, de poursuivre : « Ce qui est aberrant dans tout cela, c’est que des responsables qui avaient contesté le choix du coordonnateur du comité électoral départemental de BBY, qui avaient appelé au boycott, faisaient bande à part et/ ou étaient restés chez eux, sont, aujourd’hui, promus à de hautes stations au détriment des vrais responsables. Ils sont tous vomis par les populations. La preuve, lors de la Tabaski, la plupart d’entre eux ont fui Kaolack. Avec le fléau des inondations à Kaolack, ils étaient les grands absents. Aucune action de leur part n’a été déployée pour soustraire les sinistrés des eaux. Que le Président Macky ouvre les yeux car des lobbies le trompent. Notre localité mérite mieux que ça », détone-t-il.