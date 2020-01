Elle avait fait la promesse l’an dernier, et elle a honoré son engagement, elle, c’est Aissatou Ba Souradji responsable de l’association alliance action solidaire soutenue par des partenaires comme la mairie de la patte D’oie est revenue à l’école Idrissa Diouf et à la CPE de Bignona Bassène et cette fois encore avec beaucoup de cadeaux pour tous les élèves mais aussi une part réservée à ceux qui ont bien travaillé et les parents

C’est une fierté de venir en aide à ces établissements a-t-elle dit mais son objectif est de permettre à tous les enfants d’avoir les mêmes chances de réussite

Les enfants apprécient positivement l’acte qui les touche et s’engagent à tout mettre en œuvre pour mériter l’attention que leur accorde l’association alliance action solidaire et sa Présidente

C’est la fierté qui anime toute la communauté éducative de l’école Idrissa Diouf, ici, alliance action solidaire et ses partenaires sont perçus comme une bénédiction du ciel car tout est urgence dans ce lieu d’apprentissage

L.BADIANE pour xibaaru.sn