Chassé comme un malpropre à la tête du Crous (Centre Régional des Œuvres Universitaires) de Bambey où il occupait les fonctions de Directeur, Cheikh Abdou Lô occupe désormais les fonctions de Directeur de la mobilisation des ressources à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il retrouve son ancien patron et ami Cheikh Ahmed Tidiane BA qui a bien voulu l’appeler à ses côtés. Une nouvelle planque plus sucrée et plus calme pour le natif de Touba qui peut travailler loin des plaintes et complaintes des étudiants de l’Université Alioune Diop de Bambey où ces derniers ont réclamé et obtenu sa tête.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn