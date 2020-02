Le festival Notre Dame de Lourdes de Bignona organisé par la Paroisse qui porte le même nom a officiellement démarré ce samedi avec la cérémonie Présidée par l’adjoint au Préfet de Bignona sous le thème : « culture et religion… promouvoir des valeurs civiques et morales pour un environnement saint. Le parrain de cette 8ème édition comme c’est lors des 3 dernières années a saisi l’occasion pour rappeler l’importance de la culture dans une région qui se réveille d’un douloureux conflit comme la Casamance. Aubin Sagna a aussi abordé les projets de désenclavement externe et interne au sud du pays. Il faisait allusion à la boucle des kalounayes dont l’attribution du marché est déjà faite et que travaux vont bientôt démarrer, il y a également la route Sénoba –Ziguinchor-Mpack entre autres. Mais l’ambition du Secrétaire général du Ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement est de mettre en place un transport interne urbain dans la commune de Bignona. Pour cela il faut de bonnes routes et Aubin Sagna a regretté le fait qu’il n’y ait pas encore de bonnes routes dans la capitale du Fogny. Mais l’espoir est permis avec les 7 kilomètres de route qui seront construits dans le cadre de la réalisation de la route Sénoba Mpack.

L.BADIANE pour xibaaru.sn