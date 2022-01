Bignona : Aucun des 19 maires n’a été réélus

Ce qui vient de se passer dans le département de Bignona à l’issue des élections locales du 23 Janvier est inédit. Rarement dans l’histoire politique on a vu cela dans un département. En effet, le département de Bignona compte 20 collectivités territoriales, 19 communes et le département (CL) et à l’issue des élections de Dimanche dernier, on se rend compte qu’aucun maire n’a été réélu de même que pour le Président du conseil départemental. Comment cela a pu arriver, est-ce donc dire qu’aucun de ces élus n’a rempli sa mission ? C’est autant de questions que certains observateurs se posent sans avoir les réponses.

Cela nous amène à remettre sur la table la question même de la gestion des collectivités territoriales et leurs compétences. Il faut aussi intégrer la compréhension que les populations ont de la décentralisation notamment de l’acte 3 de la décentralisation. Il apparaît tout de suite qu’il y a un décalage entre ce que les citoyens attendent de la collectivité et ce qu’elle doit et peut faire. Certains estiment que la reconnaissance de la compétence d’une collectivité territoriale fait que les populations exigent trop du maire ou du président du conseil départemental, plus que ce qu’il peut ou ce qu’il doit faire.

On entend souvent les maires dire que l’Etat leur a transféré les problèmes et a retenu les moyens, à tort ou à raison. La conséquence on la connaît, partout au Sénégal, des maires sortant ont été battus s’ils ne sont pas mis en ballotage. Ce qui revient à dire qu’il faut alors revoir la chose afin de mettre tout le monde au même niveau de compréhension.

Parce qu’on ne peut pas dire qu’aucun maire du département de Bignona ne s’est acquitté de son devoir. Ceux qui connaissent bien les compétences des mairies savent qu’il y a bien beaucoup de maires de Bignona qui ont quand même fait beaucoup d’efforts. Malheureusement, les considérations politiques ont pris le dessus sur tout. Si rien ne change, il s’attendre que les nouveaux maires se retrouvent dans la même situation

