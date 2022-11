Bignona : Benno Bokk Yaakaar se mobilise pour 2024

Les nombreuses réalisations du Président Macky Sall dans le département de Bignona et en Casamance ont convaincu les responsables de Benno Bokk Yaakaar de Bignona. Ces derniers ont décidé de parler, à quelques mois de la présidentielle de 2024.

En effet, ils estiment que le Président Sall a transformé le Sénégal et le département de Bignona en particulier sur tous les plans. C’est la raison pour laquelle ils estiment que le département doit lui rendre la monnaie en le soutenant en toutes circonstances. Cependant, ils pensent que la seule chose qu’il faut pour monter au Président de leur coalition leur détermination est de se mobiliser dans l’unité et aller à la rencontre des populations afin de les rassurer pour qu’elles ne prennent pas de mauvaises décisions.

Abdou Ben Sambou, inspecteur des impôts et domaines et Ansoumana Sané, Maire de Sindian, Secrétaire Général de Limak AIBD Summa ont fait face à la presse pour galvaniser les troupes et rendre hommage à Macky Sall en l’encourageant à poursuivre les efforts entrepris dans le département de Bignona notamment en matière de désenclavement et de promotion des leader locaux.

Vu ce qui précédé et les perspectives prometteuses, Abdou Ben Sambou et Ansou Sané invitent les militants et les populations a donner un second quinquennat au Président Macky Sall en 2024

L.Badiane pour Xibaaru