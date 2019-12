Dans sa stratégie de communication en direction des populations et pour le compte du régime en place, la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Bignona a pris plusieurs initiatives. Entre autres, un séminaire regroupant les cadres des partisans du Président Macky est convoqué ce Dimanche 29 Décembre au centre de réinsertion sociale de Bignona. L’objectif de ce conclave est de présenter les projets réalisés, en cours et à venir initiés par le gouvernement. Plusieurs axes ont intéressé Abdoulaye Badji et ses camarades de Benno. Entre autres sujets, le niveau de réalisation des engagements pris lors du conseil des ministres délocalisé de Ziguinchor, le programme « liguey euleuk », les 3 programmes sectoriels et les 5 accès universel. Les panélistes ont également abordé la question de la formation professionnelle dans le département de Bignona. Les jeunes n’ont pas été oubliés car la politique de l’auto-emploi et les mécanismes de financement a été présentés. Les questions comme l’agriculture, infrastructures et équipements ruraux, la politique de protection sociale, les réalisations dans les 19 communes ou encore le dialogue national ont attiré l’attention des cadres de Benno Bokk Yakaar.

La finalité de cet exercice est de permettre aux différents responsables d’avoir des arguments avérés et palpables pour éclairer davantage les populations sur les prouesses réalisées par le Président Macky Sall. Cela signifie qu’après avoir été bien outillés et armés, les cadres doivent démultiplier ce travail dans leurs localités respectives afin d’atteindre la cible visée par cette démarche innovante

L.BADIANE pour xibaaru.com