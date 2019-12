Le « Mackyiste » convaincu Mary Teuw Niane: toujours au service du mouvement navétane et des populations.

Neuf mois après sa sortie du gouvernement, toutes les populations sénégalaises en général et saint-louisiennes en particulier, se demandaient où se terrait l’excellentissime Professeur Mary Teuw Niane.

Le brillantissime, comme tout le monde l’a constaté, avait, au lendemain de sa sortie du gouvernement, repris le chemin des amphithéâtres au grand bonheur de la population estudiantine, et surtout du département des mathématiques, une véritable leçon d’humilité. Et depuis, il vaque à ses occupations : entre les conférences qu’il anime à travers le pays et le continent, les parrainages dont il fait l’objet dans le milieu universitaire, le Professeur Mary Teuw Niane ne cesse de clamer son ancrage dans l’APR.

Véritable homme de parole, et comme il a eu à le faire en tant que Ministre de la République, cette année encore, Mary Teuw Niane va parrainer les zones 3, 4, 6 et 9 de l’ODCAV de Saint-Louis.

La réunion préparatoire qui s’est tenue ce Samedi 28 Décembre 2019, sous la présidence de M.Amadou Niang, (coordonnateur général), et la présence de M.Khalilou Bâ ( coordonnateur du pôle politique), M.Oumar Diouf (coordonnateur du comité suivi et évaluation), M.Ibrahima Diallo ( coordonnateur du pôle navétane) et de tout le cabinet de la Mouvance MTN (Mary Teuw Niane), a été un véritable moment de retrouvailles pour les militants et sympathisants du Professeur. La salle a refusé du monde, malgré l’absence de leur leader qui venait de perdre sa petite-fille. Nous profitons de cette occasion pour lui présenter nos condoléances les plus attristées.

Venus de toutes les communes du département, les inconditionnels du Professeur ont tenu à être là, pour lui témoigner leur fidélité et leur sympathie, en l’accompagnant et en l’aidant à réussir cette campagne de parrainages au grand bonheur du mouvement navétane. Un débat fructueux et des échanges de haut niveau ont émaillé cette rencontre.

La mouvance, comme à son habitude, a échangé en long et en large pour voir comment réussir ces activités car, jamais de mémoire d’homme, une activité impliquant le Professeur Mary Teuw Niane n’a souffert de couac. La promesse a été faite par tous les responsables présents, de faire de ces activités à venir, un come-back du Professeur, afin de démontrer aux yeux de tout le monde que le Professeur n’a jamais été aussi dévoué et aussi déterminé à soutenir la politique de SEM Macky Sall qu’aujourd’hui.

Ce sera aussi une occasion pour Mary Teuw Niane de communier avec la base qui, neuf mois durant, a continué à travailler sans tambours ni trompettes afin d’aider le Président MACKY Sall à réussir à faire émerger le Sénégal. Ainsi, des visites de proximité ont été programmées au grand bonheur de tous ses inconditionnels impatients de pouvoir échanger avec leur leader.

M.Bacary Seck, président et coordonnateur du M.A.C.K.Y (Mouvement d’adhésion Citoyenne « Kooluté ak Yokuté »)

Membre de la C.R.I.C

Membre de la Mouvance MTN.