Les partisans de Me Moussa Diop réclament plus de considération

L’absence du leader de la coalition Macky 2012 dans le dialogue social a fait sortir les partisans du Dg de Dakar Dem Dik de leurs gongs.

Ainsi, ils réclament plus de considération. Selon Djily Seck, un de ses lieutenants, « Me Moussa Diop actuellement élu légitimement Coordonnateur de la coalition MACKY 2012, a sa place dans le dialogue politique national ». Le président de l’Apr doit se rappeler que cette coalition de Macky 2012 l’avait porté bonheur à l’élection présidentielle de 2012 et cette coalition encore l’avait soutenu depuis qu’il était dans l’opposition. Donc comment on peut construire ce pays par un dialogue politique national sans la coalition MACKY 2012 ? C’est vraiment insensé. Le président Macky Sall doit rectifier cela immédiatement. Toutes les coalitions qui sont autour du président Macky Sall ne sont plus méritantes que celles de Macky 2012. Ils sont avec Macky Sall depuis la création du parti Apr en 2008 donc ils méritent une très grande considération.

DJILY SECK Responsable Politique Apr Biscuiterie dans le département de Dakar.