Bignona : La reconnaissance de Ansou Sané et du Fogny à Macky Sall

Promu au poste de Secrétaire Général de Limak AIBD Suma, Ansoumana Sané et la population du Fogny (département de Bignona) ont décerné, à l’occasion d’un meeting tenu ce Samedi à Sindian une motion de reconnaissance au Président Macky Sall pour la promotion qu’il est en train de faire au cadre de cette contrée.

Mais ce remerciement c’est aussi et surtout pour ses nombreuses réalisations et projets en cours et à venir dans le sud du pays notamment le désenclavement externe et interne de la Casamance, l’électrification, l’eau potable entre autres.

Du haut de la tribune, Ansoumana Sané a tendu la main au chef de l’Etat pour solliciter le bitumage de la boucle du Fogny qui constitue pour lui et pour tous les village de la contrée un intrant de paix, de développement de l’économie locale mais aussi et surtout un cordon pour la cohésion socioculturelle.

Profitant de l’attention que lui ont accordée les milliers de personnes venues assister à ce meeting, Ansou Sané a invité tout le monde à soutenir les actions du Président de la République pour un Sénégal meilleur « comme tout le monde le constate aisément » a-t-il déclaré.

A la jeunesse, le secrétaire général LAS a demandé de se concentrer sur ce qui bien pour eux et pour leur avenir que de s’occuper de choses qui les retardent et à bannir la violence sous toutes ses formes afin de bien profiter, dans la sérénité, des opportunités que leurs offrent le gouvernement du Sénégal pour leur insertion socioprofessionnelle.

Pour sa part, Ansoumana Sané a réaffirmé son engagement à travailler auprès du Président Macky Sall pour un Sénégal prospère de tous et pour tous. Cependant, il a réaffirmé son ambition d’être candidat pour diriger la commune de Sindian et pour cela, il a invité ses frères, amis, parents et camarades de la mouvance présidentielle à unir leur force pour le triomphe de Benno Bokk Yakaar.

Ce grand rassemblement politique à Sindian a vu la présence de grands responsables politiques locaux et nationaux notamment Doudou Ka DG de l’AIBD ou encore Mamboye Diao directeur des domaines, Mamina Kamara, Président du conseil départemental de Bignona et SG de l’ANACIM, de la directrice de la petite enfance et de la case des tout-petits…

L.BADIANE pour xibaaru.sn