Bignona: L’APR poursuit la vente des cartes et prépare la remontada

Au mois de Novembre dernier, l’APR lançait le processus de renouvellement de ses instances par la vente des carte. Depuis lors, le processus suit son cours et le placement des cartes se poursuit dans les communes et villages. La mission nationale de supervision est revenue à Bignona ce weekend pour former les 121 commissaires choisis pour poursuivre le travail à la base.

Ces commissaires, des jeunes en majorité très motivés et gonflés à bloc, sont déterminés à mener la mission avec brio pour permettre à l’Alliance Pour la République de compter avec précision ses membres et de préparer, en connaissance de cause, les échéances futures notamment la présidentielle du 25 Février 2024.

Justement, sur cette question, les jeunes et autres responsables de Bignona n’ont pas manqué de signifier aux commissaires nationaux la nécessité de renforcer les moyens des jeunes et des responsables pour mieux faire face à l’opposition. Cette requête a eu un écho favorable auprès de Chérif Sabaly, PCA de la SODAGRI et Amath Diouf, conseiller technique à la Présidence de la République, qui ont promis de porter le plaidoyer à qui de droit pour aider le département de Bignona à être prêt pour tous les combats sur le plan politique.

Pour les responsables de l’APR, rien ne sera plus comme avant et que l’heure de la repontada a sonné

L.Badiane pour Xibaaru