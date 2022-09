Bignona : Le Maire de Tenghori contre le pourrissement des produits

Des jeunes et des femmes de la commune de Tenghori bénéficient d’une formation, une initiative du Maire en rapport avec le conseil national des artisans du Sénégal pôle sud, domaine choisi, la transformation des produits locaux. Ce choix est guidé par le fait que beaucoup de produits pourrissent dans le département de Bignona faute d’écoulement ou de conservation. Des perspectives prometteuses s’ouvrent désormais pour les bénéficiaires qui sont en mesure de réaliser plusieurs choses avec les produits locaux.

Et c’est cela qui est recherché par le maire de Tenghori qui mise sur la formation des jeunes et des femmes à travers la formation pour les rendre autonomes. Une bonne option qui va fixer les jeunes et les femmes dans leur terroir et leur permettre de gagner dignement leur vie. Maintenant qu’ils ont acquis des compétences dans le domaine de la transformation, les bénéficiaires tendent la main aux autorités pour la mise œuvre mais ils peuvent compter sur la municipalité de Tenghori qui pense déjà à créer une foire des produits locaux.

L.BADIANE pour Xibaaru