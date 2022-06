Bignona : Le village de Ebinkine se bat pour son développement mais…

Ebinkine, c’est un village de la commune de Djinaky, Département de Bignona. A l’instar des autres localités, Ebinkine n’a pas encore tout ce qu’il faut pour se développer. La localité regorge d’énormes potentialités qui ne sont pas assez valorisées. Malgré tout, les habitants tentent de développer une résilience pour faire face à tous les défis.

Cependant, à l’image de beaucoup d’autres localités, Ebinkine est touché par le syndrome de la division depuis quelques années et les gens ne faisaient plus rien ensemble. Conscients que cela ne favorise aucune entreprise de développement, les habitants du village, résidents comme ceux de la diaspora veulent y mettre un terme afin de faire un mouvement d’ensemble pour l’émergence de leur localité. Les acteurs y travaillent depuis un certain temps et bientôt le bout du tunnel.

Après le quartier Some qui a tenu son congrès il y a quelques mois, c’est au tour de Djitama de lui emboîter le pas et tous n’ont qu’un seul objectif, l’unité du village. Ils sont soutenus dans cette démarche par les autorités municipales de la commune de Djinaky qui voient en cette volonté du village de Ebinkine, une belle opportunité pour booster le développement de la commune vu ce que représente ce village dans la collectivité territoriale.

L.BADIANE pour Xibaaru