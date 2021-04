Bignona : Les détails sur la mort suspecte d’un jeune à Néma Djinaré

Depuis ce Samedi matin, une information faisant état de la découverte d’un corps sans vie a été publiée dans la presse. Il s’agit d’un jeune âgé de plus de 20 ans dont le corps a été retrouvé dans le village de Néma Djinaré dans la commune de Djibidione.

Selon les habitants du village, ce jeune faisait partie d’un groupe de 4 personnes engagées par un habitant du village dans sa ferme. La même source informe que quand les jeunes (les cinq, y compris le propriétaire de la ferme) ont entendu des tirs de l’armée qui serait en ratissage dans la zone et ils ont décidé de se sauver mais en rang dispersé. C’est après que les autres ont constaté l’absence du 5ème. Ils ont alors commencé les recherches et c’est au 4ème jour qu’ils ont découvert son corps mais enterré dans une zone assez lointaine de là où ces jeunes travaillaient.

Le chef de village, le maire de Djibidione et le sous-préfet de Sindian ont tous été informés du drame. Le corps était dans une situation qu’il n’était pas possible de le récupérer et finalement il a été traité sur place et bien enterré car le premier enterrement a été mal fait.

Il faut rappeler que ce village se situe dans la zone frontalière et a subi pendant longtemps les conséquences du conflit en Casamance. Ses habitants fuyaient régulièrement les combats pour aller se réfugier en Gambie. A la faveur de l’accalmie, certains sont revenus et y mènent une vie précaire vu qu’ils recommencent à zéro et c’est dans cette dynamique que beaucoup se sont lancés dans l’arboriculture pour essayer de rattraper le temps perdu à cause du conflit.

Pour l’heure, l’armée n’a pas encore communiqué sur cet incident malgré le fait que les villageois estiment ce drame est lié aux mouvements des militaires dans la zone durant la même période…

L. Badiane pour xibaaru