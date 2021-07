Bignona : Les femmes de Tenghori obtiennent un soutien de taille

Le jeune leader de l'APR 'indiqué par la flèche) et les femmes de Tenghori

Les femmes du village de Tenghori arrondissement ont fini de prouver leur dynamisme et leur détermination à œuvrer pour le développement de leur localité mais elles se heurtent souvent à un manque d’accompagnement et d’encadrement. Et c’est au moment où elles ont commencé à désespérer que le jeune responsable des jeunesses républicaines de la commune de Tenghori, Ibrahima Sané, a accepté d’être à leurs côtés.

Ibrahima Sané, choisi comme parrain du congrès des femmes regroupées au sein d’une association dénommée « mass-mass », estiment que les femmes ont juste besoin d’être assistées sur le plan de la formalisation, de la formation et de l’accès au financement.

Sur ces questions, le jeune leader de l’APR estime que les structures mises en place par le gouvernement de Macky Sall sont des indicateurs de la volonté du Président de la République d’offrir aux communautés les conditions de leur épanouissement socioéconomique.

Ibrahima Sané se propose alors d’être le relais des femmes et des jeunes de Tenghori pour leur permettre d’accéder à tous ses avantages qui s’offrent à eux. Il invite alors les jeunes et les femmes de sa commune à s’organiser et à se rapprocher de ces structures ou des responsables qu’ils sont pour une meilleure prise en charge de leur besoin de développement

L.BADIANE pour xibaaru.sn